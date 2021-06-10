В Ижевске стерлась часть новой разметки

Дорожники перекрасят улицы за свой счет.

Ижевск. Удмуртия. Работы по восстановлению разметки на дорогах Ижевска выполнены на 92%. Специалисты выявляют допущенные нарушения при нанесении сигнальных полос. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Всего в 2021 году в Ижевске обновленной разметкой покроют около 520 км городских дорог. Также краской отмечают пешеходные переходы, места парковок и остановок общественного транспорта.

Еще до окончания работ власти города приступили к проверке нанесенной разметки. На сегодня проинспектировано более 70% дорог. Комиссия уже фиксирует ошибки и нарушения.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен исправить свои огрехи на более чем 3 км магистралей. Если нарушения не будут устранены, администрация Ижевска применит к своим контрагентам санкции, вплоть до выставления штрафов, заявил глава города.

Параллельно с обозначением дорожных полос краской, идет обустройство осевых линий из термопластика. Подрядчик выполнит эти работы на почти 130 км магистралей столицы. По словам Олега Бекмеметьева, в этом году решено отказаться от поперечной пластиковой разметки стоп-линий и пешеходных переходов. По итогам зимней эксплуатации выяснилось, что шипованные автомобили «съедают» даже особо прочные материалы.

Ранее сообщалось, что полностью восстановить разметку в Ижевске дорожники планировали до конца мая.