В Ижевске до конца мая завершат нанесение разметки

Знаки наносятся краской и термопластиком.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца мая на всех дорогах появится разметка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маркировка уже нанесена на центральных дорогах Ижевска, техника переместилась в отдаленные районы. 50% покрасочных работ уже выполнены. После их завершения дополнительно нанесут велоразметку.

Краской обновляют межрядные и краевые линии, стоп-линии, пешеходные переходы, границы движения в зонах перекрестков, парковки, места остановок общественного транспорта и 1180 квадратных метров символов, дублирующих дорожные знаки и направления при изменении движения.

Методом термопластика в начале июня нанесут только осевую разметку. Делать пластиковое покрытие на пешеходных переходах не планируется.