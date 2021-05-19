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В Ижевске до конца мая завершат нанесение разметки

13:05, 19 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске до конца мая завершат нанесение разметки
13:05, 19 мая, 2021
Екатерина Сентемова
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дороги\n#велодорожки
Фото: arzik2
158
0

Знаки наносятся краской и термопластиком.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца мая на всех дорогах появится разметка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маркировка уже нанесена на центральных дорогах Ижевска, техника переместилась в отдаленные районы. 50% покрасочных работ уже выполнены. После их завершения дополнительно нанесут велоразметку.

Краской обновляют межрядные и краевые линии, стоп-линии, пешеходные переходы, границы движения в зонах перекрестков, парковки, места остановок общественного транспорта и 1180 квадратных метров символов, дублирующих дорожные знаки и направления при изменении движения.

Методом термопластика в начале июня нанесут только осевую разметку. Делать пластиковое покрытие на пешеходных переходах не планируется.

13:05, 19 мая, 2021
Екатерина Сентемова
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дороги\n#велодорожки