На летний период только четверть всей потребляемой ижевчанами воды будет поступать с городского пруда

Основные объемы очистки коснутся камской воды.

Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» перешел на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, изменилось соотношение подаваемой холодной воды в дома горожан. В настоящее время до 150 тыс. кубометров в сутки увеличены объемы воды, поступающей со станции подготовки «Кама-Ижевск». В то же время в летний период на станции «Пруд-Ижевск» будет очищаться только четверть всей потребляемой горожанами воды – показатели снизят до 40 тыс. кубометров.

По словам специалистов, это связано с тем, что летом вода из городского пруда нуждается в более интенсивной обработке, из-за чего используется больше активированного угля и других реагентов. Процедура становится дорогостоящей.

Порошковый уголь удаляет запах, а далее воду очищают по стандартной схеме. Питьевая вода в Ижевске соответствует всем санитарным требованиям.