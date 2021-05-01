Концерты фронтовых бригад пройдут во дворах Ижевска

Артисты поздравят ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей.

Ижевск. Удмуртия. Во дворах Ижевска со 2 по 8 мая пройдут концерты агитбригад. Профессиональные коллективы, учащиеся детских школ искусств, образовательных учреждений и любительские коллективы поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

2 мая

10:00 начнется концерт на улице Ворошилова у домов №5 и №9;

11:30 – улица имени 50-летия ВЛКСМ, дом №19;

16:00 – концерт у дома №6 на улице 9-я Подлесная.

3 мая

10:00 – гор. Машиностроителей, 105;

11:00 – Клубная, 62, Воткинское шоссе, 66, Карла Маркса, 409;

12:00 – Клубная, 36, Карла Маркса, 421, Инструментальная, 5;

13:00 – Коммунаров, 361;

13:30 – Красина, 246;

14:00 – Пушкинская, 220;

15:00 – Удмуртская, 161;

16:00 – Ленинградская, 118, Чугуевского, 9;

17:00 – Ленинградская, 86;

18:00 – Ленинградская, 7.

4 мая

10:00 – Школьная, 40;

11:00 – Загородная, 153;

11:30 – 50 лет ВЛКСМ, 31;

12:00 – Демьяна Бедного, 8, Пушкинская, 240;

13:00 – Удмуртская, 302, Дзержинского, 87;

14:00 – Холмогорова, 83;

15:00 – Орджоникидзе, 65, Татьяны Барамзиной, 22;

15:40 – Татьяны Барамзиной, 50;

16:00 – Воровского, 123;

16:30 – Барышникова, 79;

17:00 – Ленина, 164;

17:30 – Барышникова, 11;

18:00 – Союзная, 17;

18:30 – Автозаводская, 60.

5 мая

10:00 – Майская, 19;

11:00 – Майская, 8;

12:00 – Майская, 16;

13:00 – Майская, 12;

15:00 - Родниковая, 56;

16:00 – Кирова, 7;

17:00 – Школьная, 1.

6 мая

10:00 – 10 лет Октября, 3;

11:00 – Советская, 21, Пушкинская, 192;

12:00 – Свободы, 167

15:00 – 30 лет Победы, 23;

16:00 – Песочная, 24, Ленина, 38;

17:00 – Пушкинская, 136, Карла Либкнехта, 18;

18:00 – Карла Маркса, 124;

19:00 – Разина, 45.

7 мая

11:00 – Клубная, 39.

8 мая

10:00 – Союзная, 19;

11:00 – Ворошилова, 65, Союзная, 145;

12:00 – Молодежная, 13, Труда, 74;

13:00 – Труда, 86;

14:00 – Татьяны Барамзиной, 2.

В акции «Рядом с тобой живет ветеран» примут участие 20 фронтовых бригад. Из-за состояния здоровья ветеранов или погоды программу могут скорректировать.

Напомним, акция проходила и в прошлом году, а 9 мая ижевчане хором со всей страной исполнили песню «День Победы».