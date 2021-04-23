Желающим принять участие необходимо обратиться в администрацию своего района.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт Всероссийский субботник. Мероприятие состоится в субботу, 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба города.

Желающим принять участие необходимо обратиться в администрацию своего района, которая обеспечит инвентарём.

Уборка пройдёт на следующих территориях:

Парк Тишино в Устиновском районе. Начало субботника в 9:00.

Берёзовая роща в Индустриальном районе. Начало субботника в 10:00.

Сквер Заречный у храма Успенья Божьей Матери в Ленинском районе. Начало субботника в 9:00.

Школьный сквер в Первомайском районе. Начало субботника в 10:00.

Сквер у Дворца пионеров в Октябрьском районе. Начало субботника в 10:00.

Тимирязевский лес. Начало субботника в 9:00. Место сбора — на пересечении улиц Тимирязева и Репина.

Сквер Оружейника Драгунова. Начало субботника в 10:00.

Исток реки Карлутки. Начало субботника в 9:00. Место встречи — улица Дзержинского, 20.

Территория на перекрёстке улиц Удмуртская — Кирова со стороны магазина «Магнит». Начало субботника в 9:00.

Лесопосадка между проспектом Калашникова и улицей Рупасова. Начало субботника в 9:00.

Набережная Ижевского пруда от улицы Песочной до улицы Береговой, 21. Начало субботника в 10:00.

Территория на улице 10 лет Октября от Удмуртской до Пушкинской (южная сторона). Начало субботника в 10:00. Место сбора — Удмуртская, 259.

Территория у дома по адресу: улица 30 лет Победы, 20. Начало субботника в 10:00.

«Сквер дружбы» на улице Коммунаров. Начало субботника в 10.00. Место сбора — улица Коммунаров, 235.

Республиканский госпиталь для ветеранов войн. Начало субботника в 17:00. Место сбора — у школы №9.

Территория, прилегающая к скейт-парку у монумента «Навеки с Россией». Начало субботника в 10:00.

Территория у дома по адресу улицы Горького, 166. Начало субботника в 10:00.

Лесополоса вдоль улицы 40 лет Победы. Начало субботника в 9:00. Место встречи - у здания БЦ «Нова Парк» с южной стороны.

Кроме того, 24 апреля субботники пройдут в других городах и посёлках Удмуртии: Сарапуле, Можге, Глазове, Игре, Уве и Воткинске. Районные и городские администрации обеспечат желающих инструментами, а регоператоры предоставят мешки для мусора и займутся вывозом отходов.

Напомним, ранее в Ижевске уже прошли субботники возле башни «Ижмаша», на территории Сети парка, а также в парках и скверах.