Имя Ольга попало в список редких среди новорожденных Ижевска

Среди редких имен для девочек также Адриана, Венеция, Каталея, Мина, Николина, Стефания и Юта.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска стали редко называть новорожденных дочерей Ольгами. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на информацию Управления ЗАГС, самыми популярными именами для девочек в первом квартале были Ева, София, Алиса, Анна, Дарья и Елизавета. К редким относятся Адриана, Венеция, Каталея, Мина, Николина, Ольга, Стефания, Юта.

В топе имен для мальчиков - Лев, Михаил, Тимофей, Артём, Дмитрий, Максим. Редкими стали Власий, Дий, Добрыня, Елисей, Игнат, Лавр, Соломон и Эрик.

Отмечается, что за первые три месяца этого года в столице Удмуртской Республики родились 1 818 детей (943 мальчика и 875 девочек), что на 5,4% больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет семей, в которых это вторые и третьи дети.

Напомним, что по итогам 2020 года в Удмуртии самыми популярными именами стали Анастасия, Анна, Ева и Милана, а также Артём, Кирилл и Матвей.