Час Земли: в рамках экоакции в Ижевске отключат фонари в скверах и на зданиях

Жителей также призывают на 1 час выключить дома свет и электроприборы.

Ижевск. Удмуртия. Во время массовой экоакции «Час Земли» в Ижевске погаснет подсветка на самых известных зданиях города. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Принять участие в акции приглашают всех желающих. Для этого нужно в 20:30 по местному времени выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час.

В Ижевске подсветка погаснет на резиденции главы Удмуртии, Доме правительства республики, Михаило-Архангельском кафедральном соборе, Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Михаила Калашникова и зданиях, в которых расположены муниципальные службы.

Также на один час станет темно на Центральной площади Ижевска, на территории у монумента «Навеки с Россией», у памятника «Оружейникам», у прилегающей территории памятника Андрею Дерябину, у администрации Ижевска, а также в сквере «Металлургов», «Парке желаний» и Татьянином сквере.

В этом году свет можно будет выключить не только у себя дома, но и в соцсетях. Для этого участникам предлагают разместить тематическое видео, символизирующее «Час Земли».

Ежегодно акцию организует Всемирный фонд дикой природы («WWF»). Ее цель – показать, как важно бережно относиться к природным ресурсам и окружающему миру. Лозунг этого года - удмуртия ижевск МинприродыУР откройся