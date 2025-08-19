Закрыть
Жители Удмуртии 23 августа смогут бесплатно посмотреть новинки отечественного кино

17:56, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#российское кино\n#акция
Источник фото: пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики
Кинокартины можно будет увидеть на 77 площадках по всей республике в рамках акции «Ночь кино».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 23 августа в десятый раз пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино» (18+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики.

Жители смогут посмотреть отечественные киноновинки на 77 площадках по всей республике: в культурно-досуговых учреждениях, муниципальных кинозалах, библиотеках, музеях, парках.

«В этом году в программе: военная драма «Группа крови» (12+) в честь 80-летия Великой Победы, а также хиты российского кинопроката «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) и «Пророк. История Александра Пушкина» (12+)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо фильмов гостей ждут мастер-классы, тематические викторины, интерактивные игры, выставки, посвященные российскому кино, фотозоны и другие активности.

