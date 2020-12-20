В Сарапуле до конца следующей недели снесут два заброшенных здания

Работы ведутся с учётом всех мер безопасности.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ведутся работы по сносу двух заброшенных зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Демонтаж заброшек начался в конце ноября и продлится до 25 декабря. Снос зданий по улице Советской, 17 и 10а ведётся с учётом мер безопасности. После окончания работ площадки выровняют и обнесут забором.

Отмечается, что бригадой сарапульского отдела по строительству и реконструкции были снесены здания по адресам улица Пролетарская, 33 и Красная площадь, 5. На 2021 год запланированы работы по демонтажу старого морга, вывшей столовой по улице Школьной и комплекса зданий по улице Красноармейской, 93.