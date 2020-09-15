Подозреваемую задержали, следователи готовятся предъявить ей обвинение.

Сарапул. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы администрации Сарапула после гибели двух подростков в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»). По данным следствия, 48-летняя женщина была обязана контролировать снос аварийного здания, в котором погибли дети.

«Свои должностные обязанности она выполнила ненадлежащим образом», – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали, следователи готовятся предъявить ей обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее глава Сарапула Александр Ессен заявил, что дом, в который забрались подростки, по документам был снесен. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

«В конце 2017 года Управлением имущественных отношений Сарапула был заключен договор с частным лицом на его снос, до 1 июня частное лицо должно было снести здание. Есть акт, подписанный специалистом, о том, что дом был снесен, но остался строительный мусор на участке, таким образом, договор был закрыт и снят с учета», – подчеркнул мэр города.

В настоящее время здание разобрали до конца.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября. Трое детей – мальчики 11, 13 и 14 лет – забрались в подвал частично снесенного дома, жильцов которого расселили три года назад. Из-за обрушения перекрытий двое старших ребят погибли, их товарищу удалось спастись.

По данному факту возбудили уголовное дело. Первым фигурантом стал руководитель подрядной организации, которая занималась сносом.

После трагедии в Сарапуле в регионе проведут проверки фактического сноса расселенных аварийных домов.

