В Воткинске отказались от возведения новогоднего городка на Центральной площади

Локальные места для гуляний создадут в микрорайонах города.

Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинска из-за распространения коронавируса отказались от возведения новогоднего городка на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вместо этого в микрорайонах города будут созданы локальные места для праздничного отдыха.

«В парке «Времена года» Петра Чайковского строится большая горка и лабиринт с двумя маленькими горками. На сцене будет организована фотозона с пятиметровой елкой и фигурой «Щелкунчика». Открытие состоится 26 декабря в 14:00», — говорится в сообщении.

Ещё одна горка появится перед музеем-усадьбой Чайковского. Также в городе открылось несколько бесплатных катков, в том числе на стадионе «Знамя».