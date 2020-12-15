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В Воткинске отказались от возведения новогоднего городка на Центральной площади

09:30, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Воткинске отказались от возведения новогоднего городка на Центральной площади
09:30, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
1187
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#городская скульптура\n#Новый год
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
1187
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Локальные места для гуляний создадут в микрорайонах города.

Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинска из-за распространения коронавируса отказались от возведения новогоднего городка на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Вместо этого в микрорайонах города будут созданы локальные места для праздничного отдыха.
«В парке «Времена года» Петра Чайковского строится большая горка и лабиринт с двумя маленькими горками. На сцене будет организована фотозона с пятиметровой елкой и фигурой «Щелкунчика». Открытие состоится 26 декабря в 14:00», — говорится в сообщении.
Ещё одна горка появится перед музеем-усадьбой Чайковского. Также в городе открылось несколько бесплатных катков, в том числе на стадионе «Знамя».
09:30, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
1187
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#городская скульптура\n#Новый год