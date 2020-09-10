Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Первый низкопольный трамвай запустили в Ижевске»

Он будет курсировать по маршруту №12.

Ижевск. Удмуртия. Первый низкопольный трамвай запустили в Ижевске. Он будет курсировать по маршруту №12.



Главная особенность модели — пониженный уровень пола на центральной площадке вагона.



«Сейчас у нас особое внимание уделяется маломобильным группам населения. Одно из требований сегодняшнего законодательства — это низкий пол. Это позволит инвалидам на колясках, людям с протезами и мамам с колясками без проблем зайти в транспорт», — рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.



Трамвай оснащен откидной аппарелью. Пандусом также смогут воспользоваться маломобильные пассажиры. Для инвалидов в средней части салона организовали место с опорной панелью, ремнем безопасности и кнопкой вызова водителя.

Новый вагон длиннее обычного на 1,2 м, а значит — вместительнее.



В салоне предусмотрено 31 сидячее место, 70 — стоячих и 1 — для инвалидов-колясочников. Для повышения безопасности в трамвае установили 6 видеокамер высокого разрешения. В новой модели есть 6 разъемов для USB-зарядок и систем кондиционирования.



«Там в 2 раза больше нагревательных устройств, которые обеспечивают комфорт в зимнее время. Пассажиры не будут ехать в холодном вагоне. Хотелось бы, чтобы все трамваи у нас в парке превратились в таких красавцев. Своим коллегам, главам других городов, я буду рассказывать о нашем опыте», — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.



Новую низкопольную модель умельцы ИжГЭТ сконструировали на базе чешского вагона «Татра». Старый трамвай полностью разобрали и оставили только хребтовую балку, которая прошла капитальный ремонт. Такой метод считают наиболее надежным и финансово выгодным.



Строить трамвай «с нуля» выйдет в разы дороже, говорит директор трамвайно-троллейбусного управления Николай Чевплянский. Он также рассказал, что мастера уже давно убедились в качестве чешской тележки и смысла от нее отказываться сейчас нет.



Отметим, что по такой же системе несколько лет назад сконструировали 7 других модернизированных трамваев.