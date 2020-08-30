В Ижевске реконструируют мост через Карлутку в районе Берёзовой рощи

Конструкцию необходимо сделать выше над уровнем воды.

Ижевск. Удмуртия. Мост через речку Карлутку в районе Берёзовой рощи реконструируют. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Мост имеет прочную конструкцию, но из-за низкого уровня его топит во время сильных дождей и участок становится непроходимым.

«Трафик здесь достаточно большой: по нему через Березовую рощу идут заводчане, семьи на прогулку, школьники и студенты сокращают путь до места учёбы. Решение здесь очевидное – необходимо поднять уровень моста. Но перед этим коммунальные службы проверят наличие сетей вблизи объекта», — сказал глава города.

Расположенный недалеко Радиозавод поможет в разработке проекта и реконструкции.

Отметим, что благоустройство Берёзовой рощи планируют начать в 2021 году. До конца текущего года появится концепция обновления и будет разработана проектно-сметная документация.

Напомним, что во время ливней в июле 2020 года речка Карлутка выходила из берегов затапливала мостик.