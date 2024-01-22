20 и 21 января в Ижевске были обновлены суточные рекорды выпадения осадков

Ижевск. Удмуртия. Синоптики подвели итоги прошедших снегопадов, обрушившихся на Удмуртию в период с 19 по 21 января. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В указанный период на метеостанциях Удмуртии зафиксировано выпадение от 65 до 145% месячной январской нормы осадков. Больше выпало снега в Селтах —50 мм.

На Ижевской метеостанции 20 и 21 января обновились суточные рекорды количества осадков. За каждый из упомянутых дней снежный покров рос на 11 мм. Прежние рекорды этих дней обновлялись 20 января 1955 года (7,6 мм осадков) и 21 января 1954 года (6,6 мм остатков).

22 января характер погоды резко изменился. Установилась ясная и спокойная погода. В предстоящую ночь температура воздуха в регионе продолжит опускаться. Днём 23 января столбики термометра покажут -10…-15 градусов.

Днём 24 августа ожидается до -9…-10 градусов. Местами пройдёт снег. Осадки сохранятся 25 и 26 января. Температура воздуха окажется в пределах -8…-13.

По предварительным данным, в выходные дни снег продолжится.