Место для установки памятника Чайковскому обсудят в Ижевске

Ранее его планировали разместить на площади у железнодорожного вокзала.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудят локализацию места установки памятника Чайковскому. Об этом рассказал журналистам министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Напомним, четырёхметровую скульптуру планировали установить на площади у железнодорожного вокзала. Раньше на этом месте стоял памятник начдива Владимира Азина.

Министр отметил, что в бюджете республики средств на памятник безусловно нет. По его словам, история уходит в 2015-16 годы, когда в министерство культуры пришла инициативная группа, которая открытым текстом заявила, что «мы не задаём вопросы по финансированию, есть идея установки памятника Чайковскому перед железнодорожным вокзалом». Всю финансовую часть та общественная группа обязалась взять на себя.

К вопросу вернулись года полтора назад. Уже с другой инициативной группой. По словам министра, предыдущие инициаторы столкнулись с некими трудностями реализации своего проекта.

«Если сегодня есть понимание со стороны директоров заводов, предпринимателей, что памятник нужен, какая-то движуха пошла. Если реально сегодня наших спонсоров сдерживает какая-то отмашка со стороны Минкульта, то возникает другой вопрос — то ли место для памятника нам предлагается», — сказал Владимир Соловьев.

Министр высказал личное мнение, что «великому земляку памятник должен стоять в другом месте». Например, на Центральной площади. На этой неделе Минкульт намерен собрать рабочую группу из историков, муниципальных чиновников и общественности для обсуждения вопроса размещения памятника.

«Безусловно, те суммы, который озвучивались ранее в 5-6 млн, сейчас они в сторону увеличения поменялись. И необходимость есть, и реальные шансы сегодня имеются», — резюмировал Владимир Соловьев.