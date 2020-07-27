Офтальмологический центр могут открыть в Глазове

Специалисты надеются, что оборудование в учреждение поступит с некогда закрытого кабинета коррекции зрения.

Глазов. Удмуртия. Центр коррекции зрения может появиться в Глазове. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» Глазовской межрайонной больницы.

Открытие офтальмологического центра обсудили руководители медучреждения и Чепецкого механического завода (ЧМЗ). Они отметили, что главная проблема в этом вопросе стоит в территориальной и финансовой недоступности таких услуг.

«Это дорого для наших горожан и необходимо ездить в, так скажем, большие центры: в Ижевск, Киров, Нижний Новгород. Ну в общем-то в зависимости от тяжести заболевания. Вот поэтому создание этого центра в Глазове, я считаю, что очень важно и нужно», — рассказал начальник отдела планирования, исследований и контроля производства ЧМЗ Григорий Удод в эфире медиапортала «Глазов сегодня».

В новый офтальмологический центр может поступить оборудование с некогда закрытого кабинета коррекции зрения. Он находился в детской поликлинике Глазова, добавил детский врач Владимир Морозов.