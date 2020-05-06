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«Не пройти, не проехать»: в Ижевске перекрыли часть набережной

10:00, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
«Не пройти, не проехать»: в Ижевске перекрыли часть набережной
10:00, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#Ижевский пруд\n#правила дорожного движения\n#набережная Дудина\n#самоизоляция
Фото: ИА "Сусанин"
565
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Горожане продолжали активно гулять во время режима самоизоляции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перекрыли часть набережной городского пруда. Также здесь установят соответствующие дорожные знаки, которые препятствуют проезду.

«Установить дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен» по улице Набережная Ижевского пруда имени Зодчего Дудина на участке от улицы Милиционная до строительных ворот у монумента «Навеки с Россией» с двух сторон», — говорится в тексте постановления за подписью главы города Олега Бекмеметьева.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска, введение запрета связано с тем, что горожане продолжали гулять в рекреационной зоне во время действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Ижевчане нарушали правила самоизоляции, собирались на набережной компаниями.

Вечером 5 мая здесь перекрыли автомобильное движение, установив заградительные конструкции. На тротуаре сотрудники полиции встречали пешеходов и велосипедистов, останавливали их при желании пройти на набережную и разворачивали. Также сотрудники взяли под контроль спуск на эспланаду в районе улицы Милиционная. Здесь полицейские и дружинники также останавливали желающих спуститься к пруду. С загорающими на склонах правоохранители проводили беседу. Горожане внимали призыву и покидали набережную. Ещё пара полицейских встречала пешеходов у «зебры» на улице Горького напротив эспланады. Сотрудники полиции также сообщили горожанам о невозможности пройти к монументу «Навеки с Россией».

1/9
10:00, 06 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#Ижевский пруд\n#правила дорожного движения\n#набережная Дудина\n#самоизоляция

 

 

 


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