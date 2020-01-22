Горожане, живущие в домах на улице Кунгурцева, пожаловались, что в течение двух дней из кранов бежала «ржавая» вода.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска могут взяться за содержание водопроводных сетей в микрорайоне «Столичный». Об этом на встрече с жителями сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Горожане, живущие в домах на улице Кунгурцева, пожаловались, что в течение двух дней из кранов бежала «ржавая» вода. Они связали это с ремонтными работами на водопроводе, которые проводил «Ижводоканал». В настоящее время ситуация стабилизировалась, однако собственники квартир требуют перерасчета.

Кроме того, ижевчане обеспокоены тем, что произошедшее может повториться. Дело в том, что водопроводные сети на территории «Столичного» находятся на балансе организации, которая занимается застройкой микрорайона.

«Долгое время никто не занимался их содержанием, не обслуживал должным образом. Проведенный анализ состояния трубопроводов показывает, что многие участки нуждаются в ремонте. В частности, основная перемычка диаметром 600 мм неисправна уже более года, замены требует запорная арматура на сетях», - отмечают власти.

Муниципалитет выразил готовность заняться содержанием сетей, однако после того, как будет инициирована передача инженерных коммуникаций от нынешнего балансодержателя городу. Также собственникам вместе с управляющей компанией предстоит решить вопрос с заменой внутридомовых инженерных сетей, а индивидуальный тепловой пункт необходимо оборудовать системой водоподготовки.

Перерасчет же жители смогут получить после обращения в управляющую компанию, которая направит претензию ресурсоснабжающей организации.