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На май 2020 года наметили новый этап ремонта моста через речку Подборенку в Ижевске

08:30, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
На май 2020 года наметили новый этап ремонта моста через речку Подборенку в Ижевске
08:30, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#пешеходы\n#реки\n#мост
Фото: Кадр из видео (ГТРК «Удмуртия»)
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Облегчить жизнь пешеходам здесь пытаются уже более 10 лет.

Ижевск. Удмуртия. В мае 2020 года власти Ижевска намерены вновь взяться за ремонт пешеходного моста через речку Подборенку, который соединяет улицу Родниковую и городок Металлургов. Об этом сообщила ГТРК «Удмуртия».

Привести мост в порядок горожане просят больше 10 лет. При этом первый подрядчик появился два года назад. На спуске от школы №5 он срезал старые перила, вбил опоры для новых лестничных сходов и на этом работу завершил. Летом 2019 года пропавший металлический пролёт даже заменяли досчатыми сходнями.

В декабре рабочие появились вновь, но трудились они недолго. Выделенных городом на этот участок 300 тысяч рублей хватило только на 20 безопасных ступеней. Они обрываются на половине спуска, горожане спрыгивают с высоты недоделанной конструкции и смело идут дальше, кто как может.

Недостроенный мост в Ижевске

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В городской администрации отметили, что не забыли об объекте. Он включён в список капремонта на 2020 год. На мост выделено 1,5 млн рублей, но нет подрядчика.

«По сумме контракта подрядные организации не видят на этом объекте прибыли, поэтому мы сейчас планируем с учётом индексов пересчитать, сметные расценки пересмотреть, пройти достоверность, пойти на торги и отторговать. Надеюсь подрядчик у нас появится», — рассказал начальник управления строительства администрации Ижевска Сергей Владимиров.

Возобновить работы планируют в мае. Пока же в управлении напомнили, что за очистку ступеней от снега отвечает администрации Октябрьского района.

08:30, 14 января, 2020
Дмитрий Стрелков
201
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское пространство\n#пешеходы\n#реки\n#мост

 

 

 


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