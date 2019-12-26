Пешеходный мост через речку Подборенку начали ремонтировать в Ижевске

Работы обойдутся в 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт пешеходного моста через речку Подборенку в районе улиц 5-я Подлесная — Родниковой. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Завершается обустройство 25-метрового лестничного спуска с улицы Родниковой. Ремонт продолжится в 2020 году. На эти цели в бюджете города заложено 1,5 млн рублей.

«Планируется, что после проведения экспертизы стоимости и всех необходимых конкурсных процедур, ремонт мостового сооружения будет возобновлен в марте. Подрядчик завершит обустройство лестничного схода, который будет вести и на мост, и к роднику», — сообщают в администрации.

Пешеходное основание выполнят из перфорированного металлического лита, будут укреплены поручни, конструкция моста и лестничные сходы к нему.

Напомним, аварийный мост через речку Подборенку обещали отремонтировать ещё в октябре.