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Депутаты гордумы Ижевска добавили МУП «ДРЭУ» в план приватизации на 2020 год

17:15, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
Депутаты гордумы Ижевска добавили МУП «ДРЭУ» в план приватизации на 2020 год
17:15, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
82
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#приватизация\n#ДРЭУ
Фото: ИА Сусанин
82
0

Также в грядущий план приватизации перенесут объекты, нереализованные в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут приватизировать МУП «ДРЭУ» уже в 2020 году. Об этом на 39 сессии гордумы сообщила начальник управления имущественных отношений администрации Ижевска Елена Львова.

План приватизации на 2020 год включил в себя 44 объекта, в том числе и МУП «ДРЭУ». Из них 33 перешли из 2019 года, как нереализованные. Общая сумма доходов, которые власти хотят получить от продажи этого имущества, составит 68,7 млн рублей.

Площадь отдаваемых под приватизацию объектов равняется 13 тыс. кв. м.

17:15, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
82
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#приватизация\n#ДРЭУ

 

 

 


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