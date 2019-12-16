На ремонт тротуаров Воткинска, Сарапула и Можги выделят около 10 млн рублей

Средства выделят в 2020 году.

Воткинск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал выделить средства из бюджета республики на ремонт тротуаров в трёх городах региона. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Воткинска Алексей Заметаев.

На встрече с представителями партии «Единая Россия» Александр Бречалов сообщил, что в 2020 году из бюджета Удмуртии на ремонт тротуаров в Воткинске, Сарапуле и Можге выделят 10-11 млн рублей.

Напомним, что власти республики обещали к 2020 году подготовить программу по ремонту тротуаров.