11 участков тротуаров отремонтировали в Ижевске

Горожане могут принять участие в составлении титула на следующий год.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершен ремонт 11 участков тротуаров за счёт средств городского бюджета. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

«Часто слышу такие отзывы от горожан: «Дороги стали более-менее, а вот с тротуарами — проблемы. Почему не заботитесь о пешеходах?» С этим трудно не согласиться. Некоторые пешеходные дорожки не ремонтировались с момента постройки — а это несколько десятков лет. В этом году начали двигать проблему с места: удалось сделать 25 тротуаров в рамках нацпроекта #БКАД, 11 объектов благоустроили за счет местного бюджета. Немного, но раньше и этого не ремонтировалось. Как я уже писал, средства высвободились после оптимизации муниципальных служащих», — написал Олег Бекмеметьев.

Глава города предложил ижевчанам принять участие в отборе самых «убитых» тротуаров - титульный список на следующий год будет составлен до декабря. Объекты - лидеры антирейтинга попадут в перечень ремонтов.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта приведены в нормативное состояние 11 участков тротуаров общей площадью 3 720 кв. м. На эти цели муниципалитет направил 8,5 млн рублей. Новые тротуары появились на улицах Ворошилова, Грибоедова, Вадима Сивкова, Воровского, Льва Толстого, Ухтомского, Мурмана, Степная, 5-я Подлесная (от дома №10 по улице 5-я Подлесная до улице 30 лет Победы), Баранова (от дома №10 по улице Аристов ключ до остановки общественного транспорта «АГК «Искра»), с обеих сторон на улице 8-е Марта.

Дополнительно к этому списку в Ижевске в этом году отремонтированы 25 участков тротуаров по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подробнее на сайте администрации Ижевска.