  • $ 64.83 ↓
  • € 71.15 ↓

11 участков тротуаров отремонтировали в Ижевске

12:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
11 участков тротуаров отремонтировали в Ижевске
12:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
159
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#тротуары
Фото: vk.com/olegbekmemetev
159
0

Горожане могут принять участие в составлении титула на следующий год.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершен ремонт 11 участков тротуаров за счёт средств городского бюджета. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

«Часто слышу такие отзывы от горожан: «Дороги стали более-менее, а вот с тротуарами — проблемы. Почему не заботитесь о пешеходах?» С этим трудно не согласиться. Некоторые пешеходные дорожки не ремонтировались с момента постройки — а это несколько десятков лет. В этом году начали двигать проблему с места: удалось сделать 25 тротуаров в рамках нацпроекта #БКАД, 11 объектов благоустроили за счет местного бюджета. Немного, но раньше и этого не ремонтировалось. Как я уже писал, средства высвободились после оптимизации муниципальных служащих», — написал Олег Бекмеметьев.

Глава города предложил ижевчанам принять участие в отборе самых «убитых» тротуаров - титульный список на следующий год будет составлен до декабря. Объекты - лидеры антирейтинга попадут в перечень ремонтов.

Напомним, в этом году в рамках муниципального контракта приведены в нормативное состояние 11 участков тротуаров общей площадью 3 720 кв. м. На эти цели муниципалитет направил 8,5 млн рублей. Новые тротуары появились на улицах Ворошилова, Грибоедова, Вадима Сивкова, Воровского, Льва Толстого, Ухтомского, Мурмана, Степная, 5-я Подлесная (от дома №10 по улице 5-я Подлесная до улице 30 лет Победы), Баранова (от дома №10 по улице Аристов ключ до остановки общественного транспорта «АГК «Искра»), с обеих сторон на улице 8-е Марта.

Дополнительно к этому списку в Ижевске в этом году отремонтированы 25 участков тротуаров по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подробнее на сайте администрации Ижевска.

12:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
159
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#тротуары

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
5242

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

4744
11:35, 02 октября, 2019

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

4564
14:49, 03 октября, 2019

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

4280
20:40, 04 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

4055
14:00, 02 октября, 2019

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

10:25, 04 октября, 2019
2827

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

2069
11:50, 03 октября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1869
09:52, 01 октября, 2019

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

999
12:54, 05 октября, 2019

В Кемерово отец остановил женщину, укравшую его новорожденного сына из роддома

983
15:42, 03 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1146

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

1134
14:32, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

1107
17:31, 03 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

1048
10:42, 01 октября, 2019

Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

921
09:41, 04 октября, 2019