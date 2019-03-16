Из-за весенней распутицы в частном секторе Ижевска изменят график и места сбора мусора

Большие контейнеры перевезут к центральным дорогам.

Ижевск. Удмуртия. В частном секторе Ижевска с 1 апреля по 1 мая изменятся график и места сбора мусора. Связано это с весенней распутицей и подтоплениями, из-за которых мусоровозы не смогут подъехать к контейнерам, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО.

Места сбора и перехватывающие площадки изменят в Первомайском, Октябрьском, Ленинском, Индустриальном районах города. Самые большие контейнеры перевезут ближе к центральным дорогам.

Новые графики и расположение площадок совместно определят регоператор, администрации районов и перевозчики.