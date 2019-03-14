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Глава Ижевска объяснил, для чего нужен «суперМУП» городу

13:30, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
13:30, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#Олег Бекмеметьев
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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За счет объединения Горсервиса, «Спецдомоуправления» и Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления планируют создать крупное финансово устойчивое предприятие.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев объяснил, для чего нужен «суперМУП» городу. По словам градоначальника, за счет объединения Горсервиса, «Спецдомоуправления» (СПДУ) и Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) планируют создать крупное финансово устойчивое предприятие.

О возможном создании коммунального предприятия стало известно в среду, 13 марта, во время совещания по итогам социально-экономического развития города в 2018 году.

«Окончательного решения пока нет. Этот вопрос необходимо посмотреть через призму финансовой модели. В результате реорганизации должен появиться финансово устойчивый МУП», - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда - Ижевск» глава города.

По его словам, Горсервис сейчас находится в предбанкротном состоянии, а в СПДУ ведется процедура оздоровления. При этом компании обслуживают жилой фонд, часть которого является нерентабельной.

«Такой МУП должен появиться, чтобы получать прибыль и можно было обслуживать нерентабельный жилой фонд. Надо объединить усилия, чтобы воспользоваться эффектом экономического масштаба», - сказал Бекмеметьев.

Глава Ижевска также уточнил, что на данный момент способ возможно реорганизации не определен.

«Лишь бы [МУП] финансово дал результат», - резюмировал градоначальник.

13:30, 14 марта, 2019
Георгий Поветкин
484
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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