Глава Ижевска объяснил, для чего нужен «суперМУП» городу

За счет объединения Горсервиса, «Спецдомоуправления» и Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления планируют создать крупное финансово устойчивое предприятие.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев объяснил, для чего нужен «суперМУП» городу. По словам градоначальника, за счет объединения Горсервиса, «Спецдомоуправления» (СПДУ) и Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) планируют создать крупное финансово устойчивое предприятие.

О возможном создании коммунального предприятия стало известно в среду, 13 марта, во время совещания по итогам социально-экономического развития города в 2018 году.

«Окончательного решения пока нет. Этот вопрос необходимо посмотреть через призму финансовой модели. В результате реорганизации должен появиться финансово устойчивый МУП», - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда - Ижевск» глава города.

По его словам, Горсервис сейчас находится в предбанкротном состоянии, а в СПДУ ведется процедура оздоровления. При этом компании обслуживают жилой фонд, часть которого является нерентабельной.

«Такой МУП должен появиться, чтобы получать прибыль и можно было обслуживать нерентабельный жилой фонд. Надо объединить усилия, чтобы воспользоваться эффектом экономического масштаба», - сказал Бекмеметьев.

Глава Ижевска также уточнил, что на данный момент способ возможно реорганизации не определен.

«Лишь бы [МУП] финансово дал результат», - резюмировал градоначальник.