В Ижевске появится проезд Героя Советского Союза Александра Ярославцева

Расположится он в Октябрьском районе.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии появится проезд имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Проезд, обретший новое имя, проходит от улицы Василия Меркушева до проезда Колосковый в Октябрьском районе. Проезд также пересекает улицы, носящие имена Героев Советского Союза Нины Ульяненко и Феодоры Пушиной.





Наша справка:

Александр Егорович Ярославцев родился в деревне Кайсыгурт Шарканского района Удмуртии в 1909 году. Участник Великой Отечественной войны, командир телефонного взвода отдельной роты связи 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза. После войны работал в селе Дебёсы председателем промысловой артели, затем — председателем правления райпотребсоюза. Затем жил в Ижевске. Скончался 14 ноября 1972 года. Похоронен в селе Дебёсы.