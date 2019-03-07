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В Ижевске появится проезд Героя Советского Союза Александра Ярославцева

09:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
77
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы
Фото: ИА "Сусанин"
77
0

Расположится он в Октябрьском районе.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии появится проезд имени Героя Советского Союза Александра Ярославцева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Проезд, обретший новое имя, проходит от улицы Василия Меркушева до проезда Колосковый в Октябрьском районе. Проезд также пересекает улицы, носящие имена Героев Советского Союза Нины Ульяненко и Феодоры Пушиной.

Проезд Ярославцева.jpg

Наша справка:

Александр Егорович Ярославцев родился в деревне Кайсыгурт Шарканского района Удмуртии в 1909 году. Участник Великой Отечественной войны, командир телефонного взвода отдельной роты связи 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза. После войны работал в селе Дебёсы председателем промысловой артели, затем — председателем правления райпотребсоюза. Затем жил в Ижевске. Скончался 14 ноября 1972 года. Похоронен в селе Дебёсы.

09:00, 07 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
77
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы

 

 

 


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