Инвестор отказался от проекта «умных» остановок в Ижевске

На данный момент власти города рассматривают возможность установки на остановочных комплексах нестационарных торговых объектов.

Ижевск. Удмуртия. Инвестор отказался от проекта «умных» остановок в столице Удмуртии. На данный момент власти Ижевска рассматривают возможность установки на остановочных комплексах нестационарных торговых объектов.

«В процессе разработки финансовой модели выяснилось, что вряд ли инвестор сможет окупить свои затраты», - рассказал на пресс-конференции глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он уточнил, что к этому вопросу «нужно подходить очень осторожно», так как жители часто сообщают о продаже в киосках некачественного алкоголя.

«Это представляет угрозу жизни и здоровью людей», - сказал Бекмеметьев.

На данный момент в столице Удмуртии более 680 остановок, из них всего лишь 238 оборудованы навесами, часть которых находится в аварийном или неудовлетворительном состоянии.

«Сейчас в городе в первоочередном порядке необходимо установить 41 навес. Управлению благоустройства и транспорта дано поручение составить график установки навесов, изыскать средства на проведение этих работ», - уточнил глава Ижевска.

Оборудование посадочных площадок, подходов к ним и 41 навеса обойдется городу в 19 млн рублей.

Напомним, что инвестиционный проект «умных» остановок был представлен городским властям в конце июля прошлого года. Компания «Контроль-Н» хотела установить современные остановочные комплексы в рамках концессионного соглашения. Объекты планировалось оснастить системой видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный город», мультимедийным табло, светильниками, панелями обогрева, а также дополнительными услугами для пассажиров.