Готовность Удмуртии к зиме превысила 70%

К началу холодов специалисты должны провести капитальный ремонт 93 объектов теплоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Готовность Удмуртии составляет 70,4%. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республике, на подготовку региона выделили 100 млн рублей.

«Это достойная сумма, которая позволяет нам гарантировать, что к отопительному периоду Удмуртия будет готова на 100%», – отметил министр строительства Удмуртской Республики Иван Ястреб.

К началу холодов специалисты должны провести капитальный ремонт 93 объектов теплоснабжения и 84 объектов водоснабжения и водоотведения. 2,5 млн рублей потратят на пополнение запаса материальных ресурсов для ликвидации аварий и инцидентов на сетях.