play
pause
  • $ 66.29 ↑
  • € 76.83 ↑

Готовность Удмуртии к зиме превысила 70%

10:00, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
10:00, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
96
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима
Фото: @arzik2
96
0

К началу холодов специалисты должны провести капитальный ремонт 93 объектов теплоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Готовность Удмуртии составляет 70,4%. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республике, на подготовку региона выделили 100 млн рублей.

«Это достойная сумма, которая позволяет нам гарантировать, что к отопительному периоду Удмуртия будет готова на 100%», – отметил министр строительства Удмуртской Республики Иван Ястреб.

К началу холодов специалисты должны провести капитальный ремонт 93 объектов теплоснабжения и 84 объектов водоснабжения и водоотведения. 2,5 млн рублей потратят на пополнение запаса материальных ресурсов для ликвидации аварий и инцидентов на сетях.

10:00, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
96
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
16404

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

9172
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8742
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

8155
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6343
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9208

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2585
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2503
13:49, 05 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2114
20:00, 04 августа, 2018

В Вологде полуторагодовалый малыш один разгуливал по улицам города

1989
16:00, 04 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

18:45, 08 августа, 2018
2445

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2263
16:55, 08 августа, 2018

В США сняли фильм о «влиянии» Путина

1879
12:00, 04 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1825
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1760
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018