Предприятие «ДРЭУ» возобновило работы по уборке и содержанию дорог Ижевска

19 июня на городские улицы вышли 72 единицы спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Ижевска возобновило работы по содержанию и уборке городских улиц. Как рассказал журналистам директор предприятия Алексей Красноперов, вчера, 18 июня, в администрации города было проведено рабочее совещание, на котором стороны урегулировали возникшие вопросы, управлением финансов был представлен приемлемый для предприятия график погашения задолженности.

Работы по уборке мусора, содержанию объектов улично-дорожной сети возобновлены.

В летний период ежесуточно на городские улицы выходит около 50 единиц техники ДРЭУ, около 100 дорожных рабочих. При этом предприятие не приостанавливало работы по устранению дефектов улично-дорожной сети, содержанию ливневой канализации, содержанию дорожных знаков, чтобы не допустить аварийных ситуаций на дорогах.

Сегодня, 19 июня, на улицы города вышли 72 единицы спецтехники предприятий благоустройства. Они выполняют мойку проезжей части, сбор мусора и смета по запланированным маршрутам, подметают тротуары. Кроме того, проводится промывка колодцев ливневой канализации на улице Союзная, ремонт ограждений на улице Камбарской, улице Удмуртской, улице Белая, устранение дефектов дорожного полотна на улицах Фронтовая, Ворошилова, Барышникова, Рупасова, Весенняя, заезд на улицу Молодежная, 21, улица Колхозная, текущий ремонт дорожного покрытия на ул. Репина.

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