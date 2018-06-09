Движение автобусов по улице Азина в Ижевске изменится с 9 июня

Временная схема будет действовать до 15 июня.

Ижевск. Удмуртия. Временную схему движения автобусных маршрутов по улице Азина в Ижевске ввели с 9 июня. Информацию об этом разместили на сайте ИПОПАТа.

Напомним, с 9 до 18 июня в связи с ремонтом газопровода закроют движение транспорта по улице Азина. До окончания ремонтных работ на участке от улицы Нагорной до улицы Областной закроют движение автобусов №№ 7, 9, 11, 21, 36, 73.

Сообщается, что до 15 июня включительно будет действовать временная схема движения этих маршрутов. Объезд будет осуществляться через улицу Кирпичную (при движении из центра) и улицу Садовую (при движении в центр).

Вместо остановки «Администрация Ленинского района» автобусы будут останавливаться:

- при движении из центра на остановке «Банк», «улица Нагорная», «улица Кирпичная» и далее по обычному маршруту;

- при движении в центр на улице Садовая у дома №1 и далее по обычному маршруту.

С 15 июня начнётся второй этап ремонтных работ с перенаправлением маршрутов с улицы Азина на улицу Маяковского. О временной схеме движения на это период ИПОПАТ сообщит дополнительно.