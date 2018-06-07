play
pause
  • $ 61.98 ↑
  • € 72.51 ↑

В Ижевске временно запретят движение по улице Азина

09:00, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
174
0
#дороги\n#Газпром\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия
174
0

Ремонт газопровода проведут от ЖД-переезда до улицы Областной.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно запретят на улице Азина в Ижевске. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Ижевск», ограничение связано с ремонтом газопровода в июне 2018 года.

Отмечается, что движение транспортных средств по автодороге по улице Азина от ЖД-переезда до улицы Областной будет запрещено по графику:

- с 22:00 9 июня до 05:00 13 июня от улицы Областной до улицы Нагорной,

- с 22: 00 15 июня до 05:00 18 июня 2018 от улицы Областной до улицы Новоажимова.

09:00, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
174
0
#дороги\n#Газпром\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
6965

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12267
14:27, 31 мая, 2018

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

11937
13:43, 01 июня, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10580
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9735
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2416

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2309
19:04, 04 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2244
18:00, 03 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2193
19:08, 05 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2166
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3492

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2264
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2101
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2010
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1679
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018

Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

05 июня, 2018

Центр тестирования иностранных граждан

05 июня, 2018