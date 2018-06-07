В Ижевске временно запретят движение по улице Азина

Ремонт газопровода проведут от ЖД-переезда до улицы Областной.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно запретят на улице Азина в Ижевске. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Ижевск», ограничение связано с ремонтом газопровода в июне 2018 года.

Отмечается, что движение транспортных средств по автодороге по улице Азина от ЖД-переезда до улицы Областной будет запрещено по графику:

- с 22:00 9 июня до 05:00 13 июня от улицы Областной до улицы Нагорной,

- с 22: 00 15 июня до 05:00 18 июня 2018 от улицы Областной до улицы Новоажимова.