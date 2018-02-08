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      Строительство фан-зоны к ЧМ-2018 начнутся в Ижевске после схода снега

      17:24, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      17:24, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      483
      0
      #Ижевск\n#Парк Кирова\n#общественные пространства
      483
      0

      Выбрать другие пространства для благоустройства можно будет 18 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Работы по созданию фан-зоны к Чемпионату мира по футболу в парке имени Кирова в Ижевске начнутся, как только сойдёт снег. Об этом рассказал директор АО «Летний сад имени М.Горького» Андрей Самуськов.

      Место для устройства фан-зоны было выбрано, потому что находится в доступной части города и одновременно удалено от жилых домов. Участок площадью 1,6 га находится рядом с кафе «Робинзон». Сейчас на этом месте - разросшийся кустарник и несколько деревьев.

      Окончательный проект не утверждён, предстоят обсуждения на открытых слушаниях. Стоимость проекта пока также не известна. Но строительство будет проходить за федеральные деньги. Сами работы должны быть завершены к июню. По словам директора, пилотный проект фан-зоны интересен тем, что даст понимание результативности вкладывания денег в конкретные объекты.

      «Парк большой, 86 га, и соответственно, как раз вопрос с наполнением. Львиную долю занимает лесной массив, который нужно облагораживать. Мы со своей стороны по трёхлетнему плану, который с администрацией города принимали, за счёт средств предприятия делаем дорожки, освещение», - сказал Андрей Самуськов.

      Он также сообщил, что в мечтах - создание детского крытого парка. Вариант проекта уже предложили инвесторы из Санкт-Петербурга.

      Создание фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске к чемпионату мира по футболу 2018

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-08.

      Напомним, что концепция развития парка имени Кирова входит в рамки федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В среду, 7 февраля, в администрации Октябрьского района Ижевска прошёл очередной этап общественных слушаний. Проголосовать за выбор городских пространств любой ижевчанин сможет 18 марта. Придя на избирательный участок, можно будет на специальном бюллетене выбрать те пространства Ижевска, которые должны быть благоустроены.

      17:24, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      483
      0
      #Ижевск\n#Парк Кирова\n#общественные пространства

       

       

       

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