150 млн рублей планируют вложить инвесторы в создание аттракционов в парке Кирова в Ижевске

К проектным работам питерская компания намерена приступить в феврале 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Питерские инвесторы планируют вложить 150 млн рублей в обновление парка Кирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Власти столицы Удмуртии встретились с руководителем компании «Крытые парки аттракционов» и главным архитектором компании «TSANarchitects» – инвесторами из Санкт-Петербурга, которые представили концепцию «Парка будущего». Она предполагает реновацию существующих аттракционов, демонтаж устаревших, обустройство центральной аллеи и дополнительных пешеходных дорожек.

Согласно разработке, в парке установят аэростат в виде воздушного шара, автодром, детскую трассу, тир и другое. Появятся точки общепита, амфитеатр, зоны ожидания для взрослых, скамейки с подсветкой, уличное освещение. Также здесь планируется построить здание площадью 1600 кв.м, с тематическими комнатами и игровыми площадками.

Отмечается, что посещение парка будет бесплатным, платить придется только за аттракционы.

К проектным работам компания планирует приступить в феврале 2018 года, парк может начать работу в мае 2019 года.

Напомним, что обновление парка Кирова начнется уже в 2018 году. Здесь может появится фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира по футболу.