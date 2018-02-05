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      Ижевчане выберут территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь

      11:58, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:58, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      259
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#общественные пространства\n#Центральная площадь Ижевска\n#набережная
      259
      0

      Голосование пройдет 18 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают выбрать общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очередь. Голосование пройдет 18 марта с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации города.

      Желающим отдать свой голос нужно прийти с паспортом на счетный участок и заполнить бланк. Отметим, в бюллетене указаны все те территории, которые получат новый облик в 2018-2022 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, программа реализуется в России с 2017 года.

      В бюллетень для голосования войдут:

      - Центральная площадь;

      - Парк имени Кирова;

      - набережная Ижевского водохранилища;

      - улица Красногеройская;

      - бульвар Гоголя (второй этап);

      - парк в Ленинском районе;

      - пойма реки Подборенки;

      - пойма реки Карлутки;

      - Ярушкинский парк;

      - Березовая роща;

      - Парк Космонавтов;

      - территория мкрн «Восток»;

      - сквер Рябиновый;

      - лесопосадка у ТРК «Столица»;

      - улица Советская – улица М. Горького;

      - иная общественная территория.

      Комиссия подведет итоги в течение 2 дней.

      11:58, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      259
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#общественные пространства\n#Центральная площадь Ижевска\n#набережная

       

       

       

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