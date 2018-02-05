Ижевчане выберут территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь

Голосование пройдет 18 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают выбрать общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очередь. Голосование пройдет 18 марта с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Желающим отдать свой голос нужно прийти с паспортом на счетный участок и заполнить бланк. Отметим, в бюллетене указаны все те территории, которые получат новый облик в 2018-2022 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, программа реализуется в России с 2017 года.

В бюллетень для голосования войдут:

- Центральная площадь;

- Парк имени Кирова;

- набережная Ижевского водохранилища;

- улица Красногеройская;

- бульвар Гоголя (второй этап);

- парк в Ленинском районе;

- пойма реки Подборенки;

- пойма реки Карлутки;

- Ярушкинский парк;

- Березовая роща;

- Парк Космонавтов;

- территория мкрн «Восток»;

- сквер Рябиновый;

- лесопосадка у ТРК «Столица»;

- улица Советская – улица М. Горького;

- иная общественная территория.

Комиссия подведет итоги в течение 2 дней.