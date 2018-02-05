Ижевчане выберут территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь

Голосование пройдет 18 марта.
Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предлагают выбрать общественные пространства, которые нужно благоустроить в первую очередь. Голосование пройдет 18 марта с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации города.
Желающим отдать свой голос нужно прийти с паспортом на счетный участок и заполнить бланк. Отметим, в бюллетене указаны все те территории, которые получат новый облик в 2018-2022 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, программа реализуется в России с 2017 года.
В бюллетень для голосования войдут:
- Центральная площадь;
- Парк имени Кирова;
- набережная Ижевского водохранилища;
- улица Красногеройская;
- бульвар Гоголя (второй этап);
- парк в Ленинском районе;
- пойма реки Подборенки;
- пойма реки Карлутки;
- Ярушкинский парк;
- Березовая роща;
- Парк Космонавтов;
- территория мкрн «Восток»;
- сквер Рябиновый;
- лесопосадка у ТРК «Столица»;
- улица Советская – улица М. Горького;
- иная общественная территория.
Комиссия подведет итоги в течение 2 дней.