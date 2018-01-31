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      Движение транспорта ограничат в Ижевске на время зимнего велопарада

      15:11, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      15:11, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      477
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#правила дорожного движения
      477
      0

      Запрет будет действовать 3 февраля с 13:00 до 14:00.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 февраля временно ограничат движение транспорта. Связано это с проведением в городе ежегодного зимнего велопарада, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.

      Запрет будет действовать с 13:00 до 14:00 на дорогах:

      -по улице Коммунаров на участке от улицы Лихвинцева до улицы Кирова;

      -по улице Кирова на участке от Коммунаров до Песочной;

      -по улице Песочной на участке от Кирова до Береговой.

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      15:11, 31 января, 2018
      Анна Торхова
      477
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#правила дорожного движения

       

       

       

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