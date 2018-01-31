Движение транспорта ограничат в Ижевске на время зимнего велопарада

Запрет будет действовать 3 февраля с 13:00 до 14:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 февраля временно ограничат движение транспорта. Связано это с проведением в городе ежегодного зимнего велопарада, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте города.

Запрет будет действовать с 13:00 до 14:00 на дорогах:

-по улице Коммунаров на участке от улицы Лихвинцева до улицы Кирова;

-по улице Кирова на участке от Коммунаров до Песочной;

-по улице Песочной на участке от Кирова до Береговой.

Яндекс.Карты - подробная карта России и мира Подробные карты городов России, Европы и мира: улицы, номера домов и организации. Спутниковые фотографии, панорамы улиц и фотографии зданий. Пробки и построение маршрутов проезда на автомобиле и общественном транспорте

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa7277ab189fb3bdceb26d7db2d93a2300817e97192c32ece85f6c73935cf8f6f&source=constructorLink

Яндекс.Карты - подробная карта России и мира Подробные карты городов России, Европы и мира: улицы, номера домов и организации. Спутниковые фотографии, панорамы улиц и фотографии зданий. Пробки и построение маршрутов проезда на автомобиле и общественном транспорте