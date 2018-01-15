Третий зимний велопарад пройдёт в Ижевске

Маршрут организуют от Вечного огня до парка Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в третий раз пройдёт зимний велопарад. Стартовать участники будут от Вечного огня, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «Лифт».

Горожане поедут по улице Наговицына, затем Пушкинской, Кирова, через подземный переход на улице Горького и финишируют в парке Кирова.

В этом году организаторы также планируют провести соревнования по вело-драг-рэйсингу.

Мероприятие пройдет 3 февраля. Ожидается, что на велопарад придут более 400 участников.