Больницы Ижевска в праздничные дни будут работать по особому графику

В администрация города рассказали, как можно получить медпомощь в праздники.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска рассказали о графике работы больниц и поликлиник города в выходные и праздничные дни.

Так, 30 декабря 2017 года, 2, 6, 8 января 2018 года в режиме работы субботнего дня работают все амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля.

4 января 2018 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.

Прием пациентов в детских поликлиниках будет организован 30, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года. Вызовы на дом будут обслуживаться 30 декабря 2017 года, 2, 4, 6,8 января 2018 года.

В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2017 года, 4, 5, 6 января 2018 года.

Травматолого-ортопедическая поликлиника БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» (ул. Краева, 37а) ведет прием круглосуточно, без выходных. Телефон регистратуры - 68-83-03.

График дежурств по оказанию экстренной стационарной медицинской помощи:

30 декабря 2017 года

Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

Гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

31 декабря 2017 года

Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

1 января 2018 года

Хирургия - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

Гнойная хирургия, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда 1

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

2 января 2018 года

Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул.Труда, 1

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

3 января 2018 года

Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

4 января 2018 года

Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

Гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

Кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

5 января 2018 года

Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

6 января 2018 года

Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

7 января 2018 года

Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

Гнойная хирургия, гинекология, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

8 января 2018 года

Хирургия, гнойная хирургия, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

О работе кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» работают круглосуточно, без выходных.

Адреса кабинетов:

- Воткинское шоссе, 142, тел.: 444-201,

- ул. 10-я Подлесная, 34, тел.: 8-951-206-95-98 (в кабинете предусмотрена возможность временного пребывания граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке).