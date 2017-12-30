Больницы Ижевска в праздничные дни будут работать по особому графику

В администрация города рассказали, как можно получить медпомощь в праздники.
Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска рассказали о графике работы больниц и поликлиник города в выходные и праздничные дни.
Так, 30 декабря 2017 года, 2, 6, 8 января 2018 года в режиме работы субботнего дня работают все амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля.
4 января 2018 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.
Прием пациентов в детских поликлиниках будет организован 30, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года. Вызовы на дом будут обслуживаться 30 декабря 2017 года, 2, 4, 6,8 января 2018 года.
В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2017 года, 4, 5, 6 января 2018 года.
Травматолого-ортопедическая поликлиника БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» (ул. Краева, 37а) ведет прием круглосуточно, без выходных. Телефон регистратуры - 68-83-03.
График дежурств по оказанию экстренной стационарной медицинской помощи:
30 декабря 2017 года
Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65
Гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
31 декабря 2017 года
Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
1 января 2018 года
Хирургия - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17
Гнойная хирургия, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда 1
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
2 января 2018 года
Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул.Труда, 1
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
3 января 2018 года
Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
4 января 2018 года
Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52
Гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65
Кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
5 января 2018 года
Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
6 января 2018 года
Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
7 января 2018 года
Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65
Гнойная хирургия, гинекология, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
8 января 2018 года
Хирургия, гнойная хирургия, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1
Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65
Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б
Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56
ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81
О работе кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» работают круглосуточно, без выходных.
Адреса кабинетов:
- Воткинское шоссе, 142, тел.: 444-201,
- ул. 10-я Подлесная, 34, тел.: 8-951-206-95-98 (в кабинете предусмотрена возможность временного пребывания граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке).