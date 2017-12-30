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      Больницы Ижевска в праздничные дни будут работать по особому графику

      13:06, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      13:06, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      391
      0
      #медицина\n#Ижевск\n#больницы\n#поликлиника
      391
      0

      В администрация города рассказали, как можно получить медпомощь в праздники.

      Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска рассказали о графике работы больниц и поликлиник города в выходные и праздничные дни.

      Так, 30 декабря 2017 года, 2, 6, 8 января 2018 года в режиме работы субботнего дня работают все амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля.

      4 января 2018 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.

      Прием пациентов в детских поликлиниках будет организован 30, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года. Вызовы на дом будут обслуживаться 30 декабря 2017 года, 2, 4, 6,8 января 2018 года.

      В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2017 года, 4, 5, 6 января 2018 года.

      Травматолого-ортопедическая поликлиника БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» (ул. Краева, 37а) ведет прием круглосуточно, без выходных. Телефон регистратуры - 68-83-03.

      График дежурств по оказанию экстренной стационарной медицинской помощи:

      30 декабря 2017 года

      Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

      Гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      31 декабря 2017 года

      Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      1 января 2018 года

      Хирургия - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

      Гнойная хирургия, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда 1

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      2 января 2018 года

      Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул.Труда, 1

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      3 января 2018 года

      Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      4 января 2018 года

      Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

      Гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

      Кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      5 января 2018 года

      Хирургия, гнойная хирургия, гинекология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      6 января 2018 года

      Хирургия, гнойная хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», ул. Пушкинская, 219

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», ул. Промышленная, 52

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Урология - БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», Воткинское шоссе, 17

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      7 января 2018 года

      Хирургия - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

      Гнойная хирургия, гинекология, кардиология, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      8 января 2018 года

      Хирургия, гнойная хирургия, урология - БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», ул. Труда, 1

      Гинекология - БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР», ул. Серова, 65

      Кардиология - БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», ул. Ленина, 87б

      Травматология - БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ул. Нагорная, 56

      ЛОР - БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», Воткинское шоссе, 81

      О работе кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения

      Кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» работают круглосуточно, без выходных.

      Адреса кабинетов:

      - Воткинское шоссе, 142, тел.: 444-201,

      - ул. 10-я Подлесная, 34, тел.: 8-951-206-95-98 (в кабинете предусмотрена возможность временного пребывания граждан, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке).

      13:06, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      391
      0
      #медицина\n#Ижевск\n#больницы\n#поликлиника

       

       

       

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