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      Жители Татар-базара в Ижевске попросили о помощи в борьбе с многоэтажной застройкой главу Удмуртии

      12:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      12:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      991
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Александр Бречалов
      Фото: Леонид Асланов
      991
      0

      Жители частных домов выступили против строительства многоэтажек в микрорайоне.

      Ижевск. Удмуртия. Жители ижевского микрорайона Татар-базар обратились за помощью к главе Удмуртии Александру Бречалову. Горожане выступают против многоэтажной застройки территории.

      По данным активистов, сейчас обсуждается новый проект обустройства Ленинского района. В действующих правилах землепользования и застройки города ограничение для многоэтажной застройки (18 этажей и выше) составляет 75 метров. В новом проекте это значение вырастает до 150 метров. Изменения касаются всей столицы Удмуртии, однако особо обеспокоены потенциальным соседством с небоскребами именно жители Татар-базара.

      «Наш микрорайон Татар-базар традиционно считается районом застройки индивидуальными жилыми домами. Наш микрорайон состоит из тысяч индивидуальных жилых домов, в которых проживают десятки тысяч жителей. Дорожная сеть в микрорайоне состоит из одних из самых загруженных городских дорог, таких как ул. Азина и Областная», - говорится в обращении на имя главы.

      Жители переживают, что существующие школы и поликлиники не смогут принять всех желающих переехать в этот район. А о строительстве новых пока речи не идет. Кроме того, и без того загруженные дороги станут непроезжими. Активисты организовали пикет, на котором собрали подписи под обращением к главе Удмуртии. 

      12:30, 06 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      991
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Александр Бречалов

       

       

       

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