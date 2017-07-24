Жители Ленинского района Ижевска получили платежки за электричество на сумму до 70 тыс рублей

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ленинского района Ижевск пришли платежки за потребление электроэнергии на сумму до 70 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ведомство провело проверку по данному факту.

Жители района обратились в прокуратуру по вопросу незаконных действий по замене приборов учета электрической энергии, и последующим доначислением «ЭнергосбыТ Плюс» платы за неучтенное потребление электричества.

Проверка установила, что в этом году сотрудники «ЭнергоКонтроля» ввели в заблуждение жителей частных домов Ленинского района и заменили индивидуальные приборы учета электричества в отсутствие представителей сетевой компании – АО «Ижевские электрические сети».

Это привело к массовому составлению АО «Ижевские электрические сети» актов о неучтенном потреблении электроэнергии, на основании которых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» доначислило людям плату за электроэнергию от 15 до 70 тыс. рублей.

Материалы дела направлены в отдел полиции № 1 управления МВД России по Ижевску для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, руководителю ООО «ЭнергоКонтроль» внесено представление об устранении нарушений закона о защите прав потребителей. Сейчас решается вопрос возбуждения административного производства.

Также направлена информация руководителю «Ижевских электрических сетей» о выявленных фактах незаконных действий представителей ООО «ЭнергоКонтроль».