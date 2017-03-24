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      Спасательный пост появится на Воложке этим летом

      10:50, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      10:50, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      101
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#пруды
      Фото: @arzik2
      101
      0

      Он будет работать круглый год.

      Ижевск. Удмуртия. Пост поисково-спасательной службы (ПСС) хотят установить на Воложке этим летом. По словам замначальника ПСС Андрея Иванова, он будет действовать в круглогодичном режиме.

      «Вопрос по Воложке у нас практически решился и, я думаю, летом этого года там начнёт функционировать постоянны пост, который будет работать в круглогодичном режиме. Он необходим так как в этом районе постоянно присутствует большое количество рыбаков и отдыхающих», - сказал Иванов.

      По его словам, на посту постоянно будут присутствовать медики и спасатели.

      10:50, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      101
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#пруды
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