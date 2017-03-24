Спасательный пост появится на Воложке этим летом

Он будет работать круглый год.

Ижевск. Удмуртия. Пост поисково-спасательной службы (ПСС) хотят установить на Воложке этим летом. По словам замначальника ПСС Андрея Иванова, он будет действовать в круглогодичном режиме.

«Вопрос по Воложке у нас практически решился и, я думаю, летом этого года там начнёт функционировать постоянны пост, который будет работать в круглогодичном режиме. Он необходим так как в этом районе постоянно присутствует большое количество рыбаков и отдыхающих», - сказал Иванов.

По его словам, на посту постоянно будут присутствовать медики и спасатели.