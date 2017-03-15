Табличку разместили на северном фасаде здания Государственного русского драматического театра.

Ижевск. Удмуртия. Мемориальная доска, посвященная 80-летию принятия первой Конституции, появилась в Ижевске. Как сообщает пресс-служба республиканского Госсовета, табличку разместили на северном фасаде здания Государственного русского драматического театра.

Как рассказал доктор исторических наук, профессор УдГУ Евгений Шумилов, создание и принятие первой Конституции Удмуртии проходило долго и сложно, но в итоге был достигнут результат, который определил государственное устройство республики.

«Именно тогда, ровно 80 лет назад, минута в минуту, в этом здании впервые официально признали нашу маленькую Удмуртию государством. В этом было что-то и наивное, но все это дало стимул для развития», – сказал историк.

14 марта 1937 года чрезвычайный второй Съезд Советов Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую Конституцию. Это событие произошло в клубе имени Октябрьской революции, а ныне Государственном русском драматическом театре Удмуртии. В истории республики основной закон принимали трижды: в 1937, 1978 и 1994 годах.

Напомним, что накануне в Ижевске в центральном архиве Удмуртии открылась выставка государственной символики региона.