  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Новости Удмуртии

В Ижевске откроют мемориальную доску, посвящённую принятию первой Конституции Удмуртии

17:00, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
17:00, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
473
0
#культура\n#Ижевск\n#Конституция\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
473
0

Торжественное открытие состоится 14 марта у северного фасада здания Государственного русского драматического театра Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия.  В Ижевске откроют мемориальную доску, посвящённую принятию первой Конституции Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, торжественное открытие состоится 14 марта у северного фасада здания Государственного русского драматического театра Удмуртии.

«80 лет назад, 14 марта 1937 года, Чрезвычайный второй Съезд Советов Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую Конституцию. Это важное историческое событие произошло в Клубе имени Октябрьской революции, а ныне Государственном русском драматическом театре Удмуртии», - говорится в сообщении.

В церемонии открытия планируется участие главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева, депутатов Госсовета, членов республиканского правительства, представителей научного сообщества, общественных объединений Удмуртии.

Мероприятие начнется в 15:30.

17:00, 12 марта, 2017
Георгий Поветкин
473
0
#культура\n#Ижевск\n#Конституция\n#Удмуртия

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа