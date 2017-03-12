Торжественное открытие состоится 14 марта у северного фасада здания Государственного русского драматического театра Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроют мемориальную доску, посвящённую принятию первой Конституции Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, торжественное открытие состоится 14 марта у северного фасада здания Государственного русского драматического театра Удмуртии.

«80 лет назад, 14 марта 1937 года, Чрезвычайный второй Съезд Советов Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую Конституцию. Это важное историческое событие произошло в Клубе имени Октябрьской революции, а ныне Государственном русском драматическом театре Удмуртии», - говорится в сообщении.

В церемонии открытия планируется участие главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева, депутатов Госсовета, членов республиканского правительства, представителей научного сообщества, общественных объединений Удмуртии.

Мероприятие начнется в 15:30.