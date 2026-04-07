Ижевск. Удмуртия. Сотрудники управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» провели встречу со студентами третьего курса профильной энергетической кафедры Института нефти и газа им. М. С. Гуцериева Удмуртского государственного университета.

Главная задача встречи — привлечь будущих энергетиков на работу в компанию. Энергетики рассказали студентам и преподавателям вуза о работе системообразующего электросетевого предприятия Удмуртии, напомнили о престиже энергетических специальностей, проинформировали об условиях труда, социальной политике, трудоустройстве и карьерных возможностях, что особенно важно для молодых специалистов.

«В своей работе мы используем цифровые технологии и оборудование, и, конечно, для реализации задач современной энергетики нам нужны перспективные, интересующиеся развитием и современными технологиями молодые специалисты, — говорит начальник Управления по работе с персоналом филиала «Удмуртэнерго» Елена Груздева. — В филиале действует большой комплекс мер по мотивации и поддержке новых сотрудников. Это и достойный социальный пакет в рамках коллективного договора, и бесплатное повышение уровня квалификации, и эффективная система наставничества, и возможность быстрого карьерного роста. Главное, ставить перед собой серьезные цели и верить в себя».

В завершении встречи специалисты «Удмуртэнерго» ответили на вопросы ребят и выразили надежду, что в ближайшем будущем студенты кафедры пополнят ряды энергокомпании.

18+