Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут пятые благотворительные соревнования по плаванию «Плывём с Кузей» (6+). Как сообщают организаторы, он состоится в воскресенье, 26 октября. Начало в 11:00. Место проведения — бассейн «Динамо» (Ижевск, ул. Красногеройская, 20).

Благотворительный заплыв организован фондом «Подари ЗАВТРА!» при поддержке Министерства экономики Удмуртской Республики и Фонда Президентских грантов.

Цель соревнований — сбор средств на оплату реабилитационного плавания для детей с диагнозами ДЦП, аутизм и другими особенностями развития. Благодаря регулярным занятиям в бассейне дети укрепляют мышцы, развивают координацию, преодолевают страхи и делают шаги к самостоятельности. Участников ждут индивидуальные заплывы и эстафеты:

– дистанции на 25, 50 и 100 метров вольным стилем;

– «заплыв для особенных детей»;

– семейная эстафета «Мама, Папа, Я»;

– командный заплыв.

Возраст участников — от 6 до 70 лет

Онлайн-регистрация открыта до 23 октября и доступна по ссылке.

Участникам необходимо иметь медицинскую справку, выданную не ранее чем за 6 месяцев до соревнований.