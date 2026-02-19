Ижевск. Удмуртия. 17 февраля 2026 года, в день российских студенческих отрядов, в Ижевске прошел крупный карьерный форум Удмуртии «Труд Крут». Он собрал свыше 1000 представителей учащейся молодёжи — старшеклассники, студенты технических училищ и университетов. Мероприятие направленно на развитие профессионального ориентирования и интеграции молодёжи в экономику региона.

На площади Молодёжного образовательного комплекса «Интеграл» крупнейшие компании республики представили молодёжные проекты и рабочие места будущего. Свою площадку представил и Сбербанк, предложив студентам актуальные материалы по финансовой грамотности, а также ряд вакансий и варианты стажировок для выпускников учебных заведений Удмуртии.

«Мы рады принять участие в таком значимом событии. Для нас крайне важно поддерживать молодое поколение, развивать кадровый потенциал регионов. Мы видим большой интерес среди учащихся, понимаем необходимость в качественной подготовке современных специалистов. Форумы такого уровня позволяют установить долгосрочное сотрудничество с будущими профессионалами и вовлечь их в систему непрерывного образования», — рассказал и.о. Управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.