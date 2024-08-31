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В Глазовском районе появился новый школьный маршрут

15:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазовском районе появился новый школьный маршрут
15:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#дороги\n#село\n#школьники
Фото: администрация Глазовского района
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Благодаря нему школьники села Дзякино могут добраться до Кожильской школы.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе появился новый школьный маршрут Дзякино-Кожиль. Благодаря этому школьники села Дзякино могут добраться до Кожильской школы. Об этом сообщает районная администрация.

Кроме того, в преддверии начала учебного года в Глазовском районе собрали комиссию для оценки школьных маршрутов. В ходе приемки были зафиксированы незначительные недочеты, связанные с заменой дорожных знаков и нанесением разметки. Их должны устранить в течение года.

15:30, 31 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#дороги\n#село\n#школьники