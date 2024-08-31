Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе появился новый школьный маршрут Дзякино-Кожиль. Благодаря этому школьники села Дзякино могут добраться до Кожильской школы. Об этом сообщает районная администрация.

Кроме того, в преддверии начала учебного года в Глазовском районе собрали комиссию для оценки школьных маршрутов. В ходе приемки были зафиксированы незначительные недочеты, связанные с заменой дорожных знаков и нанесением разметки. Их должны устранить в течение года.