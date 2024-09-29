Жители Ижевска высказались против идеи Мединского о сокращении срока обучения в школе

Ижевск. Удмуртия. Большинство жителей Ижевска, включая родителей нынешних учеников, не хотят сокращения срока обучения в школе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из столицы Удмуртии.

Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живём с вами в XIX веке. Оно должно быт спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — сказал Владимир Мединский.

Согласно опросу SuperJob, 6 из 10 жителей Ижевска против этой идеи: «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»; «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»; «Чем больше учатся, тем умнее будут». Не поддержал инициативу и 59% опрошенных родителей школьников.

Мужчины более активно, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 63 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Ижевска в возрасте от 35 до 44 лет (65%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 25% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой». Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.

Затруднились с оценкой инициативы 15% опрошенных: «Идея Мединского не принесёт реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».

Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Ижевска 35—44 лет (12%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Ижевска с зарплатой от 100 тысяч рублей (18%): «Это получается, год детства забрать у ребёнка».

Отметим, что в современной системе образования, как и в Дореволюционной России, действует понятие уровней образования. Обязательными являются лишь первые 9 классов. Уровень старшего звена средней школы выбирается учениками по желанию; уйти осваивать профессию в колледжи граждане России вольны, не посещая 10 и 11 классы.