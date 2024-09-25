Водолазы Удмуртии совершенствуют свои навыки на обучении в Москве

Москва. Водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии сейчас проходят обучение в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое будущих специалистов проходят первичное обучение в учебно-тренировочном центре Морской спасательной службы в Москве. Занятия начались с 4 сентября.

Спасатели погружаются в водолазном снаряжении Смольского, совершенствуют свои навыки спуска, учатся собирать фланцевые соединения и искать предметы под водой.

«Быть водолазом дело нелегкое. Мало иметь отменное здоровье, нужны знания и умения, от этого зачастую зависит жизнь водолаза. Впереди у наших специалистов еще несколько недель увлекательного и напряжённого водолазного обучения, которое станет основой для их будущих подвигов», — заявляют в Поисково-спасательной службе Удмуртии.