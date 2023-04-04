Олимпиада для 11-классников «Ижевскiй гимназистъ» состоится 22 апреля

Ижевск. Удмуртия. Олимпиада по истории русской культуры для 11-классников «Ижевскiй гимназистъ» состоится в субботу, 22 апреля. Как сообщили в Институте истории и социологии УдГУ, заявки на участие принимаются до 15 апреля. Участие в олимпиаде бесплатное.

Победителями считаются три участника, набравшие максимальное число баллов. Между ними сообразно набранным баллам распределяются первые три места.

Отметим, что победители имеют право на дополнительные 5 баллов при поступлении в Удмуртский госуниверситет на специальности «история», политология» и «международные отношения».

Заявки на участие в олимпиаде следует направлять организатору интеллектуального состязания, доктору исторических наук, профессору УдГУ Вадиму Викторовичу Долгову по адресу dolgov@udm.ru или через личные сообщения на сайте «ВКонтакте».

Напомним, в феврале на базе Института истории и социологии был создан Малый исторический факультет, призванный объединить интересующуюся историей молодёжь, которая занимается проведением самостоятельных исследований и принимает участие в исторических олимпиадах.