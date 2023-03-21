Первые 22 человека сдали ЕГЭ в досрочный период в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первый день досрочного периода сдачи ЕГЭ экзамены написали 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Досрочный период стартовал 20 марта, в этот день 18 человек сдавали экзамен по литературе, а 4 — по географии. Их результаты будут известны 4 апреля.

Всего в досрочный период ЕГЭ в регионе сдадут 124 человека — выпускники прошлых лет и школьники, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамены в основной период.

Первый заместитель министра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина рассказала, что в 2023 году популярными предметами для сдачи экзамена стали: информатика, обществознание, химия, биология и физика. Также она отметила, что ученики активно выбирают историю и литературу.

Экзамены досрочного периода проведут в течение месяца. На 23 марта запланирован экзамен по русскому языку, 27 марта — математика профильного уровня, 30 марта — биология, физика и письменная часть по иностранным языкам, 3 апреля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 6 апреля — обществознание и информатика, 10 апреля — история и химия. Резервные дни предусмотрены с 12 по 19 апреля.

Отмечается, что в 2023 году изменений в проведении экзаменационной кампании нет, но поменялись задания по истории — 20% теста будут посвящены Великой Отечественной войне.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая. В этот день участники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Всего на сдачу ЕГЭ в 2023 году зарегистрировалось 6 356 человек, 5 701 из которых выпускники текущего года.